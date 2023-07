Grandissimi complimenti al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Sono quelli fatti dal direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, che in un commento pubblicato sul suo giornale ha scritto: “Con gli stessi soldi spesi dal Chelsea due anni fa per strappare Lukaku all’Inter (97.5 milioni di sterline, 115 milioni di euro) Rocco Commisso è riuscito a dare una splendida casa alla Fiorentina, la prima in 97 anni di storia, un impianto in grado di aumentare sensibilmente il valore patrimoniale del club. Curiosamente, il costo totale dell’operazione è addirittura inferiore di almeno 10 milioni alla somma che si ottiene unendo il ricavato delle cessioni di Chiesa e Vlahovic alla Juve. Great”.

E poi: “Commisso è destinato a lasciare un segno indelebile nel lungo romanzo della Fiorentina…è il presidente più importante e innovativo entrato nel calcio italiano dal 2000 a oggi. So di polemiche per il fatto che il centro si chiama Rocco B. Commisso Viola Park? Chi l’ha costruito? Chi ha messo i soldi? A NY fate un salto alla Trump Tower o al Rockfeller Center...”.