Nuova condanna per l'ex direttore della medicina sportiva di Careggi Giorgio Galanti, già condannato in via definitiva a un anno per omicidio colposo nella vicenda Davide Astori. Il medico è stato condannato a un anno per falso ideologico in una costola del processo per la morte dell'ex capitano della Fiorentina, con il tribunale che ha condannato ad otto mesi anche altri due imputati.

I fatti

I fatti contestati si inquadrano a fianco del procedimento principale in cui sarebbe stato prodotto un certificato attestante che Astori, nella visita per l’idoneità agonistica effettuata il 10 luglio 2017 a Firenze, sarebbe stato sottoposto a un esame particolare, lo strain cardiaco.

L'accusa e il rigetto delle richieste di risarcimento

Per l'accusa, invece, quell'esame non fu invece effettuato e la relativa relazione sarebbe stata "fabbricata" in data "anteriore o prossima al 10 aprile del 2019", costituendo quindi un falso. Il tribunale ha rigettato le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, la famiglia Astori e la compagna del calciatore, Francesca Fioretti. Lo riporta l'AGI.