Corriere Fiorentino: La sfida degli zeri, un segnale concreto di ripartenza

Due articoli sulla Fiorentina pubblicati dal Corriere Fiorentino stamani.

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Apertura per: “La sfida degli zeri”. Ovvero: “Dopo 3 sconfitte di fila e il caso Grosso, la Fiorentina affronta un’altra squadra a secco di punti. E Vanoli cerca la scossa”. Articolo che inizia così: “Non aspettiamoci miracoli, non sarebbe giusto dopo appena quattro giorni di lavoro, ma è lecito attendersi almeno un segnale concreto di ripartenza”.

Vecchia guardia

In taglio medio invece c'è la probabile formazione: “Ranieri, Dodò e Pongracic, vecchia guardia in difesa Davanti Beto”.