Una trasferta tutto sommato agevole, alla quale i tifosi della Fiorentina non potranno partecipare

Sarà o in Austria o in Ungheria la prima partita della prossima Conference League per la Fiorentina, che pochi minuti fa nell'urna di Nyon è stata accoppiata per i playoff alla vincente tra Rapid Vienna-Debreceni, squadre ancora impegnate nel precedente turno di qualificazione.

Il match fuori casa è in programma per il 24 agosto, con la squadra viola che conoscerà la sua avversaria certa solo il 17 agosto. Una trasferta tutto sommato agevole, alla quale i tifosi viola però non potranno prendere parte dopo la squalifica comminata dalla UEFA per i fatti relativi alla scorsa stagione di Conference. Il ritorno, invece, sarà il 31 agosto al Franchi, che tornerà ad ospitare la tifoseria viola in una competizione europea.