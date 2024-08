A dir poco soddisfatto il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, che in sala stampa ha parlato così dopo lo 0-0 con la Fiorentina:

"In parte ho trovato la svolta che cercavamo, specialmente in fase difensiva. Abbiamo iniziato il campionato con due trasferte difficili, devo dire che la squadra è cresciuta alla lunga avendo anche qualche opportunità. Nella prima parte la Fiorentina ha avuto maggior predominio. Sono sereno e non devo fare appelli, non è nel mio stile.

Peccato perché in un paio di situazioni potevamo far male alla Fiorentina e colpire meglio di testa. I difensori però devono principalmente saper difendere, Svoboda veniva da un errore che può condizionare ed è stato bravissimo.

Nel primo tempo siamo stati bravi a reggere e a soffrire, poi nella ripresa se avessimo avuto la bravura e la fortuna di trovare la zampata vincente saremmo stati più contenti.

Terracciano? Devo fargli i complimenti, per me è un ottimo portiere. Come lo è De Gea, per la storia che ha avuto. I portieri devono parare, Terracciano l'ha fatto bene oggi come l'anno scorso".