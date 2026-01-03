Lo scontro salvezza del Ferraris accontenta... la Fiorentina. Il Parma rosicchia un punticino sui viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppio match per il turno delle 15 di questa diciottesima giornata di Serie A: due pareggi per 1-1 quelli che arrivano dai rispettivi campi, col Genoa che impatta contro il Pisa e il Parma che strappa il risultato al Sassuolo.

La cronaca delle partite

Lo scontro salvezza del Ferraris accontenta più la Fiorentina, che non le due dirette interessate: succede tutto nel primo tempo grazie a un bel gol di Colombo al quarto d'ora di gioco che, da fuori, trova un bel piazzato sul secondo palo per l'1-0; nel finale di frazione, però, Leali combina un pasticcio su un calcio piazzato, lasciando la porta sguarnita per la rete facile di Leris.

Al Mapei Stadium il copione è pressoché uguale: in vantaggio ci vanno i padroni di casa, dopo 12 minuti, stavolta di testa, con una girata di Thorstvedt sulla quale Corvi non è impeccabile. Il pareggio arriva al 24simo: errore in costruzione dei neroverdi, palla che arriva a Pellegrino che protegge palla e trova un bel colpo di biliardo che trafigge Muric. Parità che rimane tale fino al triplice fischio.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 30, Bologna 26, Lazio 24, Sassuolo 23, Atalanta 22, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 16, Genoa 15, Verona 12, Pisa 12, Fiorentina 9.