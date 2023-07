Dominguez: "Rinnovo con il Bologna? C'è ancora distanza. Se arrivasse una squadra che fa le coppe europee..."

Questo pomeriggio, direttamente dal secondo giorno di ritiro del Bologna a Valles, il centrocampista argentino Nico Dominguez ha parlato in conferenza stampa: il mediano ha parlato del suo futuro, è seguito da vicino anche dalla Fiorentina di Rocco Commisso, e delle possibilità di restare ancora in Emilia. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“E' bello sentire l'affetto della gente, sono molto felice. Non so cosa succederà in futuro, oggi penso al presente, ad allenarmi bene e al Bologna per fare una bella stagione. Di mercato non so nulla, ho la testa qui a Bologna, ho un altro anno di contratto e mi alleno per fare una bella stagione. Sarà un anno difficile, come ha detto Fenucci, dobbiamo ripartire da dove abbiamo finito e, nonostante alcune pedine importanti siano andate via, siamo fiduciosi per fare un bella stagione”.

Ha poi commentato le possibilità di rinnovare con il club felsineo: “La possibilità c'è, l'ultima volta che ho parlato con la società è stato ad aprile e da allora non è cambiato niente. C'è ancora un po' di differenza tra la richiesta e l'offerta, ma non penso al mercato, penso ad allenarmi e per tutto il resto c'è il mio agente. Cosa potrebbe spingermi lontano da Bologna? Per ambizione personale potrei essere tentato da una squadra che fa le coppe europee, ma a Bologna mi trovo benissimo e l'anno scorso siamo andati vicino all'Europa. Con la mia famiglia stiamo molto bene qui, mia figlia è praticamente è bolognese, c'è affetto, c'è la piazza, è tutto bello e al massimo può esserci una visione personale di giocare una coppa internazionale”.

Ha poi concluso: “Ho un contratto, ho la testa qui, quello che può succedere in futuro non lo so. Ora l'obiettivo è fare un bel ritiro e una stagione importante, magari per tentare le coppe e ripartire da dove abbiamo finito. La base c'è e sono fiducioso".