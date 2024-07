ESCLUSIVA - Il Venezia spinge per Duncan: il centrocampista ex viola a cena con il direttore tecnico Molinaro

Il centrocampista ormai ex Fiorentina Alfred Duncan ha lasciato il club viola dopo quattro stagioni e mezzo trascorse a Firenze. Per il classe ‘93 ci sono ancora possibilità di un’avventura in Serie A: ha attirato le attenzioni di una neopromossa e l'ipotesi è presa in considerazione,

Duncan-Venezia, l'ex viola a cena con Molinaro

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è in corso un incontro tra Duncan e il Venezia. Il centrocampista ex viola è a cena con il direttore tecnico del club lagunare, Cristian Molinaro, in un noto hotel del centro di Firenze.