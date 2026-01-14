L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina, Francesco ‘Ciccio’ Graziani da Pitti Uomo fa sentire la sua voce sul momento che sta attraversando la squadra viola.

“La Fiorentina la vedo benissimo - ha detto Graziani - Ero fiducioso quando in 14 partita aveva raccolto 6 punti, figuriamoci ora. Quando c’è la qualità, alla lunga questa viene sempre fuori. Poi stanno cambiando le dinamiche, c'è gente nuova, una mentalità diversa, il campo ci sta dando ragione, c’è tutto il tempo per riprendersi”.

“Più forti dell'anno scorso”

Poi Graziani ha anche dichiarato: “Certo la stagione purtroppo è andata, questo è vero, ma io continuo a dire, e qualcuno mi ha anche preso per il culo per questo, che questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso. Tu guarda davanti, Dzeko e Piccoli hanno disatteso le aspettative, ma l’anno scorso chi c’era?”.

La gara col Bologna

Domenica c'è una trasferta insidiosa: “Penso che sia il momento giusto per affrontare il Bologna. Oggi ce la possiamo giocare. Il pareggio di Como può essere stata una brutta botta per loro”.

“Mercato buono e Kean…”

E infine: “Il mercato che ha fatto la Fiorentina per ora è buono. Solomon mi piace tantissimo e sono sicuro che giocherà molto di più andando avanti col tempo. Brescianini è un giocatore che i viola non avevano, peccato che non abbia fatto gol contro il Milan. Se avesse fatto la rete decisiva, sarebbe diventato l’idolo di Firenze, ma può dare tanto a questa squadra. Kean? Non si può dire niente sotto il profilo dell’impegno. In alcuni atteggiamenti è discutibile, ma non sotto il profilo dell’impegno. Certo, servirebbe che tornasse a fare qualche gol in più, perché servono le sue reti per salvarsi".