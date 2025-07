Oggi la Fiorentina ha presentato ufficialmente il suo “nuovo” allenatore: Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. E tra i tantissimi temi trattati, ci sono spunti importanti anche in merito al mercato. Ha speso parole confortanti e rassicuranti sul fronte Moise Kean, così come ha sottolineato di contare e puntare su altri elementi cruciali come Dodô e Comuzzo. In materia esuberi, in ogni caso, ci sarà da attendere: chiarissima la premessa del tecnico sulla necessità di valutare l’intera rosa in ritiro, prima di prendere decisioni definitive su qualunque giocatore.

“Squadra completa al 75%”: le idee chiare di Pioli

Insomma, nonostante manchi ancora un mese e mezzo alla fine del mercato, le idee sono già molto chiare da parte di Pioli, che ha evidenziato l’unità di intenti con la società. E ha aggiunto una frase molto importante: “Al 70-75% la squadra è completa, il club si è detto pronto a intervenire”.

Ferrari saluta Terracciano, Martinelli scala

Intanto, arriva una nuova cessione in porta: Pietro Terracciano saluta la Fiorentina dopo sei stagioni in maglia viola. Manca solo il comunicato ufficiale da parte del Milan; intanto, il portiere si è recato a Milano nella sede dei rossoneri per firmare il contratto biennale. La conferma diretta arrivare da parte del dg Alessandro Ferrari, che proprio prima della conferenza di Pioli ha annunciato la cessione e ringraziato l’estremo difensore. Il tecnico, poco dopo, ha confermato la permanenza di Martinelli nella rosa viola, scalando dunque le gerarchie.

Vannucchi in prestito in Serie C. Un dettaglio in più su Rubino

Un altro portiere che lascia la Fiorentina (stavolta temporaneamente) è il classe 2007 Tommaso Vannucchi: ufficiale il passaggio in prestito annuale al Pontedera, in Serie C, dove potrà misurarsi con continuità. Era già ufficiale, invece, l’approdo di Tommaso Rubino alla Carrarese in prestito, ma con un dettaglio in più: prima di partire, infatti, ha firmato un rinnovo quadriennale con la Fiorentina.