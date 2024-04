La Nazione: Sliding door Ranieri

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Una rincorsa per la Coppa". A pagina 4 in taglio alto: "Viola in campo a Salerno. Italiano ferma tutti i big. Vale di più la Coppa Italia". A pagina 5 "Kouame, roba da bomber. Castro prova a sognare", di spalla: "Ranieri e quel mancato riscatto. La fortuna di Luca in due milioni". A pagina 7 in taglio alto: "Italiano e la linea verde: Biagetti, Caprini e Sene". Di spalla infine: “Il Genoa è più cinico (3-2). Primavera, altro stop. E in campionato sono 12”.