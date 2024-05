Carlo Conti: "Fosse per me, confermerei Italiano. Atene? Non potrò andare, ma vi racconto come seguirò la finale"

In diretta su DAZN, il noto presentatore e tifoso viola Carlo Conti ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Monza, a pochi giorni dalla finale di Conference League: “Non riuscirò ad andare ad Atene, ma guarderò la partita alla Fantozzi, tranquillo davanti alla tv con birra e sbuffetti. Abbiamo fatto una stagione con alti e bassi: avremmo potuto fare qualche vittoria e qualche punto in più, ma va bene così perché di mezzo c'è stata anche una tragedia. Adesso, un'altra finale, sperando vada meglio dell'anno scorso…".

Conti ha parlato anche di Italiano

"Fosse per me lo confermerei. Ha lavorato bene e ci ha riportato in finale, poi io sono sempre contento quando la Fiorentina vince. Ho rivisto anche un bel Gonzalez, così come avevo visto un gran Dodo e anche Castrovilli. Poi c'è stato pure il primo gol di Arthur in viola".