Il giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, ha scritto per il sito dell'emittente televisiva, un commento riguardante le manovre di mercato in atto.

“Con Gudmunsson viola interessante”

Sulla Fiorentina possiamo leggere che per lui “diventerebbe interessante se aggiungesse Gudmundsson (per anticipare il potenziale pericolo Inter, in agguato dalla scorsa primavera) più un altro mediano e un difensore”. E poi: “Resiste l’idea – già segnalata – che Kean con Palladino possa fare molto bene”.

“Inutile fermare Gonzalez…”

Inoltre ha aggiunto: “Inutile trattenere Nico Gonzalez: vuole andare, rigorosamente alla Juve, l’importante è fare il prezzo giusto per non avere scrupoli”.