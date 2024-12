Tutti a disposizione per il big match di oggi: Palladino riconfermerà modulo e interpreti. Nessuna sorpresa tattica, si riparte dalle certezze

Niente rivoluzione tattica secondo La Nazione: modulo confermato, si rivedranno i soliti interpreti che conoscono già il sistema tattico, Colpani compreso. Palladino, altro ex della partita, sa benissimo l'importanza del match di oggi: lui, che ha iniziato da giocatore nella Juventus, e che sempre contro i bianconeri ha trovato la sua prima gioia da allenatore, ai tempi del Monza.

Si riparte quindi dalle certezze: difesa a 4, niente inserimento di un mediano in più per passare al 4-3-2-1 (il famoso “albero di Natale”) che sembrava poter essere la soluzione ai problemi del centrocampo viola. Mese nefasto per la Fiorentina, che deve ritrovare la quadra: una vittoria su tre in campionato, due gol fatti e tre subiti, ma il mister insisterà col suo sistema di gioco che dovrà essere la soluzione al primo, vero momento di calo stagionale dei viola. Fisicamente, quantomeno, il gruppo sta bene: de Gea ha smaltito i problemini accusati contro l'Udinese, Gudmundsson è pronto alla titolarità, Dodo ha riposato causa squalifica ed è pronto a tornare in campo. Unico vero ballottaggio quello tra Sottil e Beltran per la fascia sinistra: pare la preferenza sia per la riconferma dell'argentino, che più incarna le caratteristiche che mancano da quando Bove non gioca più.