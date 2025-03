Non solo la Fiorentina guarda alla Champions League. Pedro: "Sarà difficile, ma se la gioca anche la Lazio"

Con la vittoria contro la Juventus, la Fiorentina ha dato un grande segnale al campionato rientrando prepotentemente in lotta per un posto in Europa, magari guardando anche alla Champions League (lo ha confessato lo stesso Adli). Ma non ci prova soltanto il club viola, anzi. Ecco le parole dell'attaccante della Lazio Pedro, riportate da ANSA: “Difficile portare avanti due strade, ma è anche bello. Partecipiamo a due competizioni molto importanti, soprattutto l'Europa League. Ma anche in campionato siamo lì a giocarci l'ingresso in Champions, anche se è difficile”.

E aggiunge: “Adesso arriva la parte più importante della stagione, dobbiamo far bene da qui alla fine se vogliamo chiudere bene l'anno. Abbiamo lavorato forte e abbiamo riposato”.