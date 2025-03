Folorunsho: "Avevamo bisogno di una vittoria e di questi stimoli. Ho smaltito gli infortuni, adesso sono al 100%. Sono a mio agio in viola"

Il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando dell'ultimo periodo in casa viola: “Avevo preso il primo colpo contro il Como, smaltito in settimana. A Verona però ho deciso di rigiocare io e ho avuto la sfortuna di ri-subire una botta lì. Adesso però mi sento al 100%. Com’è andata la pausa? Volevamo regalare la gioia contro la Juventus ai tifosi e ce l’abbiamo fatta, sono molto contento. Venivamo da un periodo non bellissimo, mentre durante la sosta siamo stati tutti contenti. Ci voleva questa botta di entusiasmo”.

“Abbiamo i mezzi per poter fare bene. Servivano stimoli, sono a mio agio”

Sugli obiettivi stagionali: “Sappiamo che abbiamo i mezzi per poter fare bene, ma in periodi delicati si può fare fatica a riprendere il cammino. L’ultima vittoria ci serviva, ti dà stimoli che fanno proprio bene. Sembra strano, ma mi sono sentito subito a mio agio, fin da quando sono arrivato. Mi è venuto del tutto naturale. E il mister mi ha aiutato facendomi giocare fin dalle prime gare. Ultimamente sto tirando poco, ma arriverà anche questo”.

“Ho dato tutto al calcio. Ma non seguite il mio esempio…”

Sul suo passato: “Da giovane mi sono sentito di abbandonare presto la scuola per inseguire il sogno di giocare a calcio. Non ho mai mollato e ho dedicato ogni mia energia a questo sport, provo sempre a dare tutto in campo. Però per i giovani che mi stanno ascoltando non è un bell'esempio, non dovete seguirmi. E infatti adesso a 27 anni sto riprendendo anche a studiare. Fantacalcio? Mi sono comprato quest'anno, i primi mesi non sono andati benissimo…”.

“Baroni mi ha cambiato, è bravissimo coi giovani”

Su Baroni: “Avevo vent'anni quando l'ho avuto per la prima volta, è bravissimo a lavorare coi giovani. Mi ha lanciato lui in avanti, ha la capacità di riscoprire cose che i ragazzi magari neanche sanno di avere”.