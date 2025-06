Quella raffica di rumors su Pradè e Goretti. La situazione paradossale dei dirigenti viola

Una raffica di rumors e indiscrezioni ha investito i dirigenti della Fiorentina anche dopo la scelta di Pradè di proseguire nel suo percorso a Firenze e la decisione del dt Goretti di rinnovare il suo contratto con i viola fino al 2027 (con conseguenti maggiori responsabilità nell'area scouting).

Pradè

Ne parla stamani La Nazione, dove si rileva che fino a poche ore fa erano in tanti da Roma ad accostare Pradė - nonostante le smentite - alla società giallorossa. Il club dei Friedkin poi ha deciso di tornare sul fresco ex Massara.

Goretti

Tutto questo mentre da Torino c'è ancora una forte corrente che si ostina a credere che sarà Goretti a ricoprire il ruolo di direttore tecnico della Juventus (ipotesi, questa, che il dirigente informalmente ha voluto più volte smentire).

Situazione paradossale

Una situazione paradossale se vogliamo che però non influisce più di tanto sul lavoro dei due. La Fiorentina ha trovato l'allenatore per la prossima stagione e ha inserito anche Dzeko nel proprio reparto offensivo e altre operazioni sono state già messe in ponte.