Palladino alla Fiorentina per il post Italiano? Intanto Galliani individua l'eventuale sostituto

Tra i nomi papabili per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, uno dei più accreditati è sicuramente quello di Raffaele Palladino. Un po' come con Gilardino, anche nel suo caso dipenderà da cosa succederà con la sua attuale squadra. Se l'ex bomber viola sembra ormai aver deciso di sposare per un'altra stagione la causa del Genoa, bisogna ancora capire invece la situazione in quel di Monza.

Galliani si muove per il post-Palladino

A testimonianza che il futuro di Palladino non è ancora del tutto chiarito, c'è il fatto che Adriano Galliani abbia già individuato l'eventuale sostituto. Il profilo - scrive TMW - sarebbe quello di Alessandro Nesta, attualmente sulla panchina della Reggiana e per il quale ci sono stati i primi contatti nei giorni scorsi. La Fiorentina osserva perché, in caso di separazione dal Monza e qualora Italiano salutasse davvero, Palladino potrebbe essere il sostituto ideale.