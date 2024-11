Beltran: "La partita non ci ha permesso di fare il nostro gioco, ci fermavamo ogni tre minuti. Noi ci alleniamo forte per vincerle tutte"

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha detto la sua in zona mista, intervistato dai canali ufficiali.

“Partita sporca e spezzettata, non abbiamo fatto il nostro gioco”

“La partita è stata sporca, penso che non siamo entrati in gioco perché era troppo spezzettato, ci fermavamo ogni tre minuti e a noi non ci fa comodo perché a noi piace giocare con la palla tra i piedi e palleggiare. Nel primo tempo siamo andati bene, abbiamo avuto qualche occasione ma creato pochi pericoli: sappiamo che queste partite in trasferta vanno così, tutti vogliono vincere contro la Fiorentina, ora testa al campionato che domenica abbiamo una partita molto importante, dobbiamo continuare col nostro buon momento senza abbassare la testa”

“Noi vogliamo vincere sempre, ma ancora abbiamo tanti obiettivi da raggiungere”

“Sono molto dispiaciuto per la sconfitta perché ci piace vincere sempre, ci alleniamo forte per vincere tutte le partite, poi ovviamente può succedere di perdere ma dispiace sempre perdere così. Pensavamo di venire qua a fare il nostro gioco come stiamo facendo in campionato, ma non è stato così. Comunque ancora abbiamo tanti obiettivi da raggiungere come squadra”