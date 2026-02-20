L'attaccante svedese della Fiorentina Femminile Madelen Janogy è intervenuta a Tuttomercatoweb.com: “Ora dobbiamo spingere per continuare a portare a casa punti. Abbiamo visto che, se giochiamo come sappiamo, c'è la possibilità di portare a casa il risultato tramite il gioco. La mentalità conta molto. Ma ovviamente tutto ciò non significa che sia semplice vincere o farlo sempre, lavoriamo per essere poi pronti nei weekend come durante la settimana”.

“Vincere per continuare a coltivare le ambizioni”

Sulla sfida contro il Sassuolo: “Per loro sarà una gara importante, ma per noi sarà una gara cruciale: dobbiamo vincere per continuare a coltivare le nostre ambizioni. La Serie A ci ha insegnato che tutto può accadere, non ci sono squadre imbattibili e tutte se la possono giocare con tutte. Non esistono mai risultati scontati, le sorse giornate lo hanno dimostrato. Indipendentemente da questo e dagli avversari, comunque, il nostro focus deve essere solo su noi stesse. Questo è necessario per lavorare al meglio sui nostri obiettivi”.

“Dalla doppietta alla Juve sono cresciuta. Pinones-Arce…”

Come va con il calcio italiano? “Rispetto al primo campionato che ho affrontato, quello di oggi è più difficile e più tecnico, fisico e con molta più intensità di gioco. Alla quale non ero molto abituata. Ma dalla mia doppietta alla Juve, all'esordio, sono cresciuta. Pinones-Arce? Gli piace giocare un buon calcio, è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo. Sta molto attento anche al lato umano e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, è una bella cosa”.