De Vrij: "Scendere in campo con la maglia dell'Inter è un onore. Qui mi sono regalato tante emozioni uniche"

Stefan De Vrij è arrivato alla sua quinta stagione con la maglia dell‘Inter. Intervistato nel MatchDay Programme della società nerazzurra, in occasione della sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che andrà in scena alle 18.30 a San Siro, il difensore olandese ha parlato così del suo amore per l’Inter e per la passione per il calcio, ecco di seguito le sue parole:

“Scendere in campo con la maglia dell’Inter è un onore, il calcio regala emozioni uniche. Ho ammirato molti giocatori nerazzurri, ma se devo sceglierne uno allora non posso che dire Ronaldo. Un calciatore unico, non serve neanche spiegare il perché”.

Poi ha aggiunto: “La partita che più mi ha emozionato rimane quella contro la Spagna ai Mondiali, nel 2014. Era la prima partita a livello mondiale per me, nel primo tempo ho causato un rigore, ero molto giovane, poi nella ripresa ho segnato e abbiamo vinto 5-1, è andata molto bene anche a livello di testa. Il gol nerazzurro che mi ha fatto più esultare è quello del derby vinto 4-2 nel 2020, mentre per l’assist dico quello per Lautaro nella sfida contro il Borussia Dortmund“.