Lo spettacolo della Curva Fiesole: "Firenze, la Fiorentina e il suo popolo sono diventati una cosa sola" - FOTO

Dopo i festeggiamenti di ieri nel centro della città per il centenario della Fiorentina, la Curva Fiesole ha voluto condividere le fotografie delle celebrazioni. Queste le parole del tifo organizzato su Instagram.

Le foto dei festeggiamenti per il centenario

“È difficile raccontare con delle foto quella che è stata la serata di ieri. Firenze, la Fiorentina e il suo popolo sono diventati una cosa sola. Uno spirito di appartenenza che non si può spiegare fino in fondo”.

Le parole della Curva Fiesole

“Un sentimento capace di riempirti il petto d’orgoglio e ricordarti cosa significa la far parte del Popolo Fiorentino. 100 anni di vanto e gloria. Tanti auguri ACF. Tanti auguri amore nostro”.