Dopo la brutta prestazione a Monza con cui è arrivata la seconda sconfitta di fila in campionato per la Fiorentina, la società viola si rituffa nel mercato per cercare soluzioni adatte che possano aiutare Palladino a ritrovare la giusta strada dopo un periodo assai negativo.

Le notizie più importanti però oggi arrivano sul fronte del mercato in uscita, con due nomi su tutti interessati: Kouamé e Ikoné. Che i due siano ormai con le valige in mano non è più una news, ma se qualche giorno fa ci si interrogava sulla possibile destinazione, oggi le idee potrebbero essere più chiare.

Su Ikoné c'è il forte interesse del Chicago Fire, squadra di MLS che avrebbe presentato alla società viola un'importante offerta. Il club gigliato è orientato ad accettarla, ma la palla passa ora al francese. Squadre interessate a lui anche in Francia.

Su Kouamé, invece, si sta muovendo concretamente il Torino, con i granata che stanno provando a imbastire con la Fiorentina uno scambio tutto offensivo. Sull'altro piatto potrebbe essere messo Antonio Sanabria, attaccante spagnolo che gradisce la destinazione viola. I due guadagnano la stessa cifra e sembrano ben disposte allo scambio. Primi contatti avviati, adesso c'è da trovare la quadra.

La Fiorentina continua a monitorare con interesse la situazione intorno a Luiz Henrique, nonostante le parole del presidente del Botafogo Textor sembrano allontanarlo dalla possibile destinazione viola (LEGGI QUI). In alternativa al brasiliano la Fiorentina segue anche Dennis Man del Parma, ma alla condizione che l'affare non debba superare i 15 milioni di euro.

Tutto tace sul fronte Pablo Marí, con il capitano del Monza uscito infortunato ieri sera contro i viola. Da capire se la Fiorentina vorrà forzare la mano in queste ore.