Nonostante il divieto di fare mercato arrivato da parte della Federcalcio francese, John Textor, proprietario di diverse squadre, tra le quali l'Olympique Lione e il Botafogo, non ha perso le speranze di poter portare Luiz Henrique a giocare in Francia.

L'attaccante trattato dalla Fiorentina, “potrebbe venire al Lione - ha detto Textor - Ci sono possibilità che giochi qui con l'OL o che venga ceduto altrove. Abbiamo la possibilità di rafforzare la squadra anche con il divieto di mercato”.

Per inciso, stando a quanto emerge in ambienti vicini al calciatore, Luiz Henrique aspetta ancora proposte dalla Fiorentina e dai club inglesi, come opzione migliore rispetto ad andare a giocare in Francia.