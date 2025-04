Il patron viola Rocco Commisso ha rilasciato un'intervista a Sky in cui ha sviscerato diversi temi di casa Fiorentina, tra cui la situazione di Palladino e quella dello stadio Franchi.

‘Mai pensato all’esonero di Palladino'

"Palladino? Non ho mai pensato di esonerarlo. Erano solo voci. Io so a chi tengo e lui non ho mai voluto mandarlo a casa. Sarà sempre difeso da me e dimostrerà di poter portare la Fiorentina dove merita di stare quest'anno”.

‘Potevamo avere un Franchi bellissimo, ma…’

“Il padrone è il Comune, ma lavoreremo con loro per aiutarli a finire. Vogliamo che la Fiorentina abbia un bello stadio, non uno stadio a metà. Potevamo avere un bellissimo stadio se lo avessimo fatto da soli, non avremmo buttato giù tutto. E' un peccato, perché in America queste cose non succedono. Ma nemmeno in Europa”.

‘Non siamo ancora al punto di lottare per lo Scudetto, però…’

E infine: "Se la Fiorentina ha le carte in regola per puntare allo scudetto? Al momento non posso dirlo, ma credo che si possa fare. Non siamo ancora a quel punto, ma sarebbe il sogno più grande per me"