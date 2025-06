Gudmundsson tra rilancio con cambio guida tecnica e riscatto: intanto il suo entourage ha parlato anche con la Juve

C'è molta nebulosità sul futuro di Albert Gudmundsson, reduce da una stagione non totalmente negativa ma ben al di sotto delle aspettative, generate anche dal prezzo pagato per averlo (in prestito) dal Genoa. Le valutazioni sul suo riscatto sono sempre in corso, con un cambio guida tecnica all'orizzonte che potrebbe cambiarne le prospettive. Intanto però il suo entourage si guarda attorno e secondo il Corriere dello Sport, avrebbe parlato anche con la Juve nei giorni scorsi. Non che per i bianconeri rappresenti una priorità ma di sicuro qualche attenzione l'islandese la attira.