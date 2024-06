Francesco ‘Ciccio’ Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio dei possibili colpi in attacco della Viola, citando i nomi di Icardi, Retegui, Lucca…

La sua su Icardi

“Icardi? Lo prenderei al volo, anche quest'anno ha segnato venti reti. E il fatto che non giochi in Turchia non conta niente. Ha 32 anni, ovviamente se Commisso pensa di farci plusvalenza, è bene che non lo prenda. Dieci anni fa, andavi a veder le partite e non c'erano gli osservatori delle grandi squadre; ora invece ci sono Real e Barcellona. E così, società come la Fiorentina non riescono a competere, bisogna essere onesti”.

“Non è semplice fare mercato per Commisso”

“Adesso è sotto gli occhi di tutti Camarda, classe 2008, ma possiede un fisico che a quell'età riesce a primeggiare. Quando lo porti in Prima Squadra, però, non è detto che riesca a prenderla. Nel calcio, non è detto che 1+1 faccia 2. Dunque, non è semplice per la Fiorentina fare mercato senza la Champions; il fair play finanziario blocca tutto. Commisso potrebbe anche spendere 100 milioni ma non avendo grandi introiti dalla Champions, poi verrebbe sanzionato”.

Beltran?

Parlando anche con Batistuta, penso che non sia un centravanti. Ha bisogno di un punto di riferimento davanti per girare intorno alla prima punta. E' bravo a mandare in porta i compagni, quindi è bene che giochi in posizione più arretrata. Quest'anno non aveva nemmeno un centravanti di riferimento, spesso c'era Kouame davanti… Retegui? E' il classico attaccante che se non segna ti fa giocare in dieci. E' come Scamacca, paradossalmente, perché non fa giocare bene la squadra. Lucca, invece, in prospettiva ha le capacità sia fisiche che tecniche per diventare un calciatore importante. Poi certo per arrivare alla maturazione ne ha ancora tanta strada da fare, non credo sia ancora pronto per la Fiorentina".