Sottil e gli indizi che conducono alla nuova fiamma... che già ha avuto una storia con un ex viola

Un nuovo scoop che mette al centro dei riflettori l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil. Ancora nessuna conferma ufficiale, ma per quanto riguarda il numero 33 viola c'è un flirt in atto con Angela Nasti.

Quest'ultima, come riportano tanti portali dedicati al gossip come Tag24.it, è la sorella di Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni della Lazio nonché ex di Nicolò Zaniolo. Ma soprattutto, Angela ha già avuto alcune storie con altri calciatori, come Bonifazi e Bonazzoli, ma anche l'ex Fiorentina Pierluigi Gollini.

Sottil e la Nasti si sono cominciati a seguire da poco su Instagram e, durante la scorsa settimana, lei avrebbe raggiunto il classe ‘99 a Firenze. Entrambi si sono recati all’albergo ‘Villa Cora’.