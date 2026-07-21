Perinetti: "La strategia di mercato di Paratici è ottima, investe sui cartellini e non sugli stipendi. Vi spiego perché"

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato a Radio Bruno delle strategie di mercato di Fabio Paratici, che sta portando avanti una grande campagna acquisti in casa Fiorentina.

Su Paratici

“Lui investe sui cartellini, non sugli stipendi. La sua è una politica che condivido. Meglio spendere qualcosa in più per acquistare il cartellino di un giocatore giovane rispetto ad alzare eccessivamente gli ingaggi. Stipendi alti possono creare confusione nello spogliatoio”.

Sui Commisso

“La risposta della famiglia Commisso alla scorsa stagione è bella. Hanno dimostrato di voler continuare con entusiasmo e ambizione. E poi c'è Fabio Paratici, una figura che grazie agli anni alla Juventus e alle esperienze internazionali ha tanti contatti e molte porte aperte”.