Da poco l'AIA ha ufficializzato le designazioni per le partite del fine settimana, con la Fiorentina che sarà impegnata nella classica gara della domenica alle 15.00 contro l'Empoli. Per dirigere il derby toscano è stato chiamato il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

5 i precedenti con i viola in campo, di cui uno nella stagione corrente: 3 vittorie per i viola con lui al fischietto, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incontro arbitrato alla Fiorentina è il match all'Olimpico con la squadra vittoriosa sulla Lazio per 2-1.

11 i precedenti con l'Empoli, con gli azzurri che con lui hanno vinto 4 volte, pareggiato una volta e perso 6 volte. Questa la designazione completa:

FIORENTINA – EMPOLI h.15.00

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA