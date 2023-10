Dalic: "Brekalo ha una grande occasione, sta a lui sfruttarla. Gol e stato di forma ottimale, può tornare nel migliore dei modi"

Josip Brekalo ha festeggiato il suo ritorno in Nazionale realizzando un gol importante per la Fiorentina (il suo primo in assoluto con la maglia viola), nella trasferta di Napoli.

Di questo fatto è sicuramente contento il CT della Croazia, Zlatko Dalić, che ha dato l'opportunità all'attaccante esterno di ritornare a giocare per la rappresentativa del suo paese: “Brekalo ha segnato domenica dopo più di un anno - ha detto Dalić - anche per lui questa è un'occasione, sta a lui sfruttarla. Il suo stato di forma è ottimo. Può tornare in Nazionale nel migliore dei modi, e nel suo ruolo preferito c'è un posto vacante, vista l'assenza di Perišić, Oršić e Ivanušec”.