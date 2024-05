La vittoria del Torino contro il Milan di ieri sera ha riacceso fortemente le speranze europee dei granata, in lotta per l'ottavo posto con Fiorentina e Napoli. La Fiorentina rimane in vantaggio sulle concorrenti, occupando attualmente l'ottava piazza con 54 punti. A un punto di distanza il Torino a 53 e poi il Napoli a 52.

Cosa serve alla Fiorentina?

Ma cosa serve alla Fiorentina per raggiungere la Conference League e la sicurezza dell'ottavo posto in attesa della finale di Conference? Almeno due punti. Dunque o due pareggi contro Cagliari e Atalanta nel recupero del 2 giugno, o almeno una vittoria in una qualsiasi delle due partite. Questo perché i viola sono davanti sia al Torino sia al Napoli negli scontri diretti, un pari e una vittoria contro entrambe.

Cosa serve al Torino?

Per sperare nell'ottavo posto al Torino serve vincere l'ultima giornata in casa dell'Atalanta e poi sperare che la Fiorentina faccia meno di due punti tra Cagliari e Bergamo.

Cosa serve al Napoli?

Per gli uomini di Calzona a Napoli, invece è durissima: devono vincere contro il Lecce e sperare che il Torino e la Fiorentina perdano tutte e tre le partite che restano.

E infine quello che a Firenze speriamo tutti…

L'ultima combinazione è quella che a Firenze speriamo tutti. Con la vittoria della Fiorentina ad Atene ci potrebbero essere 9 squadre in Europa nel caso in cui la Fiorentina vincesse la Conference e arrivasse ottava. A quel punto la nona in Conference League e i viola in Europa League.