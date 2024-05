Tutti tifano Fiorentina in Conference ma una vittoria viola può aprire un altro slot europeo? Il gran dibattito ancora non chiarito dalla Uefa

Storie di intrecci piuttosto incredibili, voluti da calendario e classifica ma anche dai nuovi format della Uefa. La Serie A ha stravinto il ranking stagionale, guadagnandosi un posto in più: da qui parte la singolare “lotta per l'ottavo posto”, posizione che mai fin qui avrebbe garantito l'Europa (salvo la scorsa stagione ma causa squalifica della Juve, a beneficio proprio della Fiorentina).

La squadra viola sa che se vince ad Atene giocherà in Europa League ma non è chiaro se questa eventualità aprirebbe o meno un altro slot per giocare la prossima Conference. In tal caso alla nona. La Uefa su questo non ha mai chiarito, anche perché le probabilità che si creasse una situazione del genere erano piuttosto remote. Di sicuro c'è che con una Fiorentina nona e vittoriosa in Conference, le italiane in Europa sarebbero 9 ma solo perché il nono slot sarebbe di proprietà di una squadra vittoriosa in coppa. E con la Fiorentina ottava e vincente ad Atene? Mistero, intanto però Napoli e Torino non possono che tifare per la squadra di Italiano.