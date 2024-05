I ballottaggi impensabili di Italiano in vista di Atene: Ranieri e Bonaventura rischiano. C'è una spina dorsale da rifare

Occhi già proiettati su Atene, nonostante il quasi fastidioso intermezzo di Cagliari, che però paradossalmente ha assunto rilevanza europea. Vincenzo Italiano e il suo staff però sono già al lavoro per programmare il cammino di avvicinamento alla finale di Conference, con la cura di alcuni uomini in particolare.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ci sono alcuni ballottaggi che sarebbero stati impensabili fino a qualche tempo fa: Ranieri ad esempio ha saltato gli ultimi impegni dopo qualche errore, Bonaventura non brilla ormai da diverse settimane mentre Belotti lamenta qualche acciacco e di garanzie sotto porta ne ha offerte poche. Difensore centrale, centrocampista e centravanti: di fatto un'intera spina dorsale in bilico.