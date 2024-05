Ultimo valzer al Franchi per Italiano: il saluto reciproco con la Fiesole e un altro candidato forte dalla Serie B per prendere il suo posto

Quella di ieri dovrebbe essere stata l'ultima uscita di Vincenzo Italiano al ‘Franchi', almeno da tecnico della Fiorentina. Un ultimo valzer che è servito a salutare anche la Curva Fiesole, anch'essa all'ultima stagione per come la conosciamo e l'abbiamo conosciuta. Il rapporto tra le parti è sempre stato ottimale, se pur ieri il saluto è stato più fugace del solito e senza la classica arringa da parte del siciliano, sfilato velocemente negli spogliatoi.

Il Corriere dello Sport-Stadio parla anche del futuro della panchina e tira in ballo un candidato nuovo ma vecchia conoscenza di Firenze: Paolo Vanoli, grande protagonista con il Venezia, in lotta per la Serie A. C'è anche l'esterno mancino dell'ultima Coppa Italia in corsa per la panchina della Fiorentina.