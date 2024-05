Biraghi imita Messi e vince la scommessa con Italiano, Nico e Beltran invece tendono a svanire...

Il o i gol di Cristiano Biraghi su punizione sono diventati ormai una piacevole abitudine in questo triennio di Italiano eppure il capitano viola ha dovuto attendere la terz'ultima di campionato per iscriversi a tabellino. Come scrive La Nazione ‘una punizione alla Messi’ quella del terzino viola, che così ha vinto la scommessa con il suo tecnico, come svelato nel post partita.

A proposito di argentini, dalla parte opposta dei riflettori ci sono Nico Gonzalez e Beltran, ieri tornati piuttosto pallidi a livello di prestazione. Un po' su tutti incide una stanchezza che a questo punto si fa sentire ma dai due calciatori di maggior talento della fase offensivo, Italiano si aspetta di più in vista del rush finale.