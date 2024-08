FOTO FN: Lavori in corso al Viola Park sul manto erboso principale. La Fiorentina si tira a lucido in vista del debutto stagionale

La Fiorentina, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, sta effettuando le pratiche di rizollatura del campo, una pratica di manutenzione che caratterizzerà ogni stagione al Viola Park. Niente di cui allarmarsi, anzi, un'ottima notizia ai fini del miglioramento delle condizioni del manto erboso principale del centro sportivo gigliato.

Campo tirato a lucido

La volontà è quella di offrire il miglior campo possibile per l'inizio delle gare casalinghe stagionali della Fiorentina Primavera di Galloppa e della Fiorentina Femminile di De La Fuente, anche in virtù del fatto che che lo scorso anno in alcune giornate il terreno di gioco non era apparso nelle migliori condizioni.

Le foto di Fiorentinanews.com