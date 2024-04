FOTO: 'Molto bene!' Duro scontro con l'Atalanta e Belotti dice addio ad un dente

La gara con l'Atalanta costa un dente alla punta viola

Una sfida ruvida quella contro l'Atalanta di ieri sera, combattuta e anche dolorosa per Andrea Belotti. L'attaccante della Fiorentina ha lottato come un leone per tutti i 95' di gioco, restando in campo anche senza un dente. Il giocatore viola è infatti dovuto uscire momentaneamente dal campo per ricevere le cure mediche, prima di riprendere il proprio posto sul terreno di gioco.

La foto postata dalla moglie su Instagram

La moglie Giorgia Duro ha infatti mostrato su Instagram il sorriso sdentato del Gallo, dopo la fine della gara. ‘Molto bene', il commento ironico della consorte dell'attaccante classe '93 gigliato.

Ecco la foto del centravanti viola senza un incisivo: