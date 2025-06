E per il ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma ci sono anche due ex dirigenti viola

La conferma dell'addio di Ghisolfi alla Roma arrivata oggi apre le porte a un possibile giro di dirigenti, dopo l'immenso via vai delle panchine. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport per il ruolo oltre a Ricky Massara, sarebbero in corsa anche l'attuale ds della Fiorentina Daniele Pradè e l’ex viola Nicolas Burdisso.

Il nome arriverà nei prossimi giorni, ma intanto anche Footmercato.net fa i suoi nomi: tra i profili adocchiati c'è quello dell'altro ex viola Eduardo Macia, oltre a Frederic Massara e Federico Balzaretti.