Esordio positivo per l'Argentina in Copa America, ma i viola rimangono a secco

Vittoria convincente quella dell'Argentina contro il Canada all'esordio in Copa America. I campioni del mondo in carca hanno battuto i nordamericani per 2-0 nel girone A.

La squadra di Scaloni vince grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez, entrambe arrivate nella ripresa. Per i due viola Quarta e Nico Gonzalez, però, nemmeno un minuto in campo. L'Argentina tornerà in campo mercoledì notte contro il Cile.