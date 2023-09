Ormai l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ci ha abituati alle sue proverbiali sfuriate. Dopo essersela presa con il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ("Un maleducato, ogni volta che apre bocca è come scoperchiare un tombino" ndr) e i tifosi viola ("Lo stadio di Firenze è come quei buoi che danno del cornuto all'asino"), stavolta se l'è rifatta con un giornalista in conferenza stampa dopo il match contro il Cagliari.

"Tu non puoi fare domande - ha detto Gasp al malcapitato - Dopo l'articolo che hai scritto ti presenti ancora qua? Manda qualcun altro, o sennò scrivi quello che vuoi".

Poi toni ancora più alti: "Non ti presentare neanche! Hai scritto un articolo vergognoso, quindi non fare domande a me, falle a chi vuoi e scrivi quello che vuoi. Vergognati di quello che hai scritto. Ma che faccia hai? Ma come ti presenti da me? Ma come ti presenti? Scrivi, fai quello che vuoi".