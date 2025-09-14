Ennesimo infortunio per Dybala, il giocatore della Roma esce dolorante all'intervallo. E contro la Fiorentina...

Paulo Dybala è stato sostituito all'Intervallo del match fra la Roma e il Torino. Il calciatore argentino ha sentito una fitta alla coscia sinistra dopo aver tirato ed è stato costretto a lasciare il campo.

L'infortunio di Dybala

“Ha avuto un problema fisico e si è dovuto fermare, speriamo non sia nulla di importante” ha detto Gian Piero Gasperini a DAZN . L'entità dell'infortunio è ancora da valutare, ma il rischio che l'argentino salti il derby contro la Lazio di settimana prossima è alto.

Contro la Fiorentina…

Anche la sfida contro la Fiorentina non è lontana (5 ottobre). Gli uomini giallorossi sperano di averlo al più presto, ma la gravità del risentimento muscolare, e quindi anche i giorni di assenza, saranno definiti solamente nei prossimi giorni.