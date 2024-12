Sabiri torna in campo e timbra il cartellino. Infantino, dove sei?

Proseguono le avventure negli Emirati Arabi Uniti dei centrocampisti della Fiorentina Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri, con alterne fortune. Infantino non scende in campo dallo scorso 25 ottobre col suo Al-Ain, quando ha giocato 54’ contro il Dibba Al-Hisn. Da quel momento solo panchine per il classe 2003 viola. Finora 3 le presenze totali dell’ex Rosario Central, in 10 partite stagionali.

Sabiri in primo piano. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com

Sabiri, quest’anno all’Ajman Club, ha ritrovato il campo dopo quasi un mese, giocando un tempo ieri contro l’Al-Orooba. Il classe ’96 di proprietà della Fiorentina non scendeva in campo dal scorso 23 novembre, ed ha realizzato il gol del definitivo 2-0, sfruttando l’assist di Azaro, quasi a tempo scaduto, al 96’. Prima rete stagionale per il marocchino, che finora ha messo assieme 5 presenze totali.