Fiorentina-Sestri Levante 7-0: 6' Comuzzo, 13', 56 Sabiri, 21 aut. Troiano, 27' Kouame, 39' aut. Parlanti., 46' Kokorin, 79' Troiano.

Fiorentina (4-3-3): Martinelli; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Biraghi (54' Amatucci); Amrabat, Duncan, Infantino; Sabiri (66' Sottil), Kouame, Jovic (46' Kokorin, 66' Nzola).

90' Finisce qui la gara! La Fiorentina vince 7-1 con il Sestri Levante. A segno Comuzzo, Sabiri con una doppietta, Kouame e Kokorin, e due autogol degli avversari per arrotondare la vittoria dei viola.

90' Saranno tre i minuti di recupero.

88' Va al Tiro Nzola cercando il secondo palo, chiusura decisiva della difesa avversaria sul tiro del nuovo centravanti viola.

86' Fiorentina che ora sta concedendo qualcosa di più al Sestri Levante, è attento Martinelli che esce in presa alta su un cross in area.

83' Ritmi di gioco vistosamente calati in questa fase di gara da entrambe le parti.

79' Gol del Sestri Levante. Troiano da destra prima va di testa ma Martinelli respinge il tentativo con una bella parata, poi sulla ribattuta tira in porta per il gol della bandiera dei suoi.

76' Pallone per Nzola, che però non trova il tiro in porta da posizione ravvicinata.

73' Sottil cerca la giocata da destra in area su lancio di Comuzzo, il cross dell'esterno viola non viene intercettato da nessun compagno di squadra.

70' Sestri Levante che cerca di riorganizzarsi in campo in questi ultimi minuti della ripresa, ma la Fiorentina che strappa continuamente il pallone dai piedi dei giocatori avversari.

67' Va subito alla conclusione in area di Sottil, pallone deviato dalla difesa avversaria.

66' Altri cambi per la Fiorentina: escono Sabiri e Kokorin, si rivede Sottil ed debutta in maglia viola Nzola.

65' Ci prova con il sinistro da fuori Kayode, para e trattiene il pallone il portiere avversario.

63' Fiorentina che ora temporeggia cercando di impostare tutte le azioni dalla retroguardia.

60' Sabiri si mette in mostra anche con alcune giocate personali ad eludere le marcature degli avversari.

56' GOOOL!!! SABIRI! Calcio di punizione battuto benissimo dal centrocampista viola a cercare il palo lontano per il settimo gol dei viola! Secondo gol su calcio da fermo per lui in questo ciclo di amichevoli.

54' Cambio nella Fiorentina: esce Biraghi e va in campo Amatucci, sulla sinistra si sposta Duncan.

52' Pallone per Kokorin da parte di Sabiri, tiro che finisce alto dopo una deviazione.

49' Va al tiro Kouame mirando il secondo palo, ma l'attacante viola non trova la porta.

46' Gol di Kokorin dopo appena 40 secondi!!! Parte tutto da Infantino che cerca Sabiri, il quale mette il pallone profondo per Kouame che passa il pallone in area a Kokorin che da due passi deposita il pallone in porta.

46' Il primo tempo inizia con un cambio soltanto per la Fiorentina: esce Jovic, tocca a Kokorin.

45' Finisce qui il primo tempo: 5-0 per la Fiorentina con due autogol del Sestri Levante.

42' Fiorentina che ora gestisce il pallone limitando così il dispendio di energie.

39' Gol! Cross dalla bandierina di Biraghi, prova ad andare Kouame sul pallone ma è Parlanti che fa autogol per il 5-0 viola.

36' Biraghi prova a servire Kouame in area, c'è la deviazione decisiva di Furno.

33' Cross di Furno con Martinelli che esce con i pugni, ma c'era fuorigioco.

30' Va nuovamente al cross in are Infantino, pallone che stavolta diventa preda del portiere in uscita.

27' GOOOL!!! Kouame!!! Sabiri pesca Duncan che si fa vedere in area per servire Jovic; l'attaccante viola protegge il pallone e lo scarica all'indietro per la conclusione di potenza di Kouame per il 4-0.

24' Grande partita di Infantino, che a centrocampo sta facendo ubriacare gli avversari con le sue giocate.

21' Gol! Infantino crossa in area su calcio di punizione, va di testa Kouame che colpisce il secondo palo, poi sulla ribattuta Troiano spedisce involontariamente il pallone in porta per il 3-o viola.

20' Ci prova Jovic con una conclusione di potenza diretta in porta, para Anacoura.

16' Occasione per il Sestri Levante, con la percussione di Candiano che porta al tiro da destra D'Antoni, para Martinelli.

13' GOOOL! Grande azione Infantino che mette nel mezzo per Jovic, il quale apre per Sabiri che spedisce in porta il pallone per il 2-0 viola.

11' Fiorentina che mantiene il possesso del pallone, gli avversari provano a marcare stretto quando possono.

9' Sabiri scarica per Amrabat che va al tiro da fuori area, para Anacoura.

6' GOOOL! Comuzzo! Bella iniziativa di Infantino che va al tiro in area, respinta del portiere e Comuzzo deposita in gol anticipando anche Jovic.

3' Prima occasione per la Fiorentina, con Kayode che dopo una bella azione personale crossa in area per il colpo di testa di Jovic che finisce fuori di poco.

1' Inizia la gara amichevole al ‘Franchi’!

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nella penultima amichevole di questo inizio di stagione: alle ore 20, sul terreno di gioco dello Stadio Franchi, i viola ospiteranno il Sestri Levante dell’ex attaccante della Primavera Elion Toci. A una settimana dalla prima giornata campionato, la trasferta di sabato prossimo a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, l’obiettivo del mister sarà quello di capire a che punto è la sua squadra.

Gli occhi di tutti saranno sia sui nuovi arrivati, Arthur e Parisi in primis, ma anche su profili come Nico Gonzalez e Jovic, chiamati a dare una scossa dopo un precampionato non proprio esaltante. Fiorentinanews.com vi offrirà a partire dalle 19 la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita.