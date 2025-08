Riparte anche la stagione delle selezioni giovanili: informazioni e calendari sulla Fiorentina dall'Under 17 all'Under 15

Sta per ripartire la stagione della Fiorentina, discorso valido anche per le giovanili. Le selezioni Under 17, Under 16 e Under 15, guidate rispettivamente da mister Guberti, Cristiani e Balestracci, hanno conosciuto il loro calendario. Faranno tutte parte dei rispettivi gironi C dei campionati di competenza, come ufficializzato dalla FIGC.

Di seguito, il calendario completo della Fiorentina Under 17:

1ª giornata → 31 Agosto 2025: Frosinone - Fiorentina | Ritorno: 11 Gennaio 2026

2ª giornata → 7 Settembre 2025: Fiorentina - Juve Stabia | Ritorno: 18 Gennaio 2026

3ª giornata → 14 Settembre 2025: Empoli - Fiorentina | Ritorno: 25 Gennaio 2026

4ª giornata → 21 Settembre 2025: Fiorentina - Napoli | Ritorno: 1 Febbraio 2026

5ª giornata → 5 Ottobre 2025: Riposo | Ritorno: 8 Febbraio 2026

6ª giornata → 12 Ottobre 2025: Avellino - Fiorentina | Ritorno: 15 Febbraio 2026

7ª giornata → 19 Ottobre 2025: Fiorentina - Lecce | Ritorno: 1 Marzo 2026

8ª giornata → 26 Ottobre 2025: Lazio - Fiorentina | Ritorno: 8 Marzo 2026

9ª giornata → 9 Novembre 2025: Fiorentina - Delfino Pescara | Ritorno: 15 Marzo 2026

10ª giornata → 16 Novembre 2025: Catanzaro - Fiorentina | Ritorno: 2 Aprile 2026

11ª giornata → 23 Novembre 2025: Palermo - Fiorentina | Ritorno: 12 Aprile 2026

12ª giornata → 7 Dicembre 2025: Fiorentina - Roma | Ritorno: 19 Aprile 2026

13ª giornata → 14 Dicembre 2025: Bari - Fiorentina | Ritorno: 26 Aprile 2026

Di seguito, invece, i calendari paralleli di Fiorentina Under 16 e Under 15:

1ª giornata → 14 Settembre 2025: Fiorentina - Frosinone | Ritorno: 11 Gennaio 2026

2ª giornata → 21 Settembre 2025: Lazio - Fiorentina | Ritorno: 18 Gennaio 2026

3ª giornata → 28 Settembre 2025: Fiorentina - Juve Stabia | Ritorno: 1 Febbraio 2026

4ª giornata → 5 Ottobre 2025: Avellino - Fiorentina | Ritorno: 8 Febbraio 2026

5ª giornata → 12 Ottobre 2025: Fiorentina - Palermo | Ritorno: 15 Febbraio 2026

6ª giornata → 19 Ottobre 2025: Delfino Pescara - Fiorentina | Ritorno: 22 Febbraio 2026

7ª giornata → 2 Novembre 2025: Fiorentina - Roma | Ritorno: 1 Marzo 2026

8ª giornata → 9 Novembre 2025: Catanzaro - Fiorentina | Ritorno: 8 Marzo 2026

9ª giornata → 16 Novembre 2025: Riposo | Ritorno: 15 Marzo 2026

10ª giornata → 30 Novembre 2025: Fiorentina - Empoli | Ritorno: 22 Marzo 2026

11ª giornata → 7 Dicembre 2025: Lecce - Fiorentina | Ritorno: 29 Marzo 2026

12ª giornata → 14 Dicembre 2025: Fiorentina - Bari | Ritorno: 12 Aprile 2026

13ª giornata → 21 Dicembre 2025: Napoli - Fiorentina | Ritorno: 19 Aprile 2026