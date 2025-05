Ora o mai più: la Fiorentina si gioca il sogno Champions League. Tra intrecci e calcoli, a Roma arriva il vero spareggio

Tutto in una notte, che farà felice una delle due contendenti, se non nessuna. Se la Fiorentina vuole alzare l'asticella, deve passare dall'Olimpico sponda giallorossa per mantenere viva la missione Champions League. Inutile girarci intorno, la partita contro la Roma è un vero e proprio spareggio per l'Europa che conta: chi vince può ancora crederci, chi perde va a lottare per un altro piazzamento continentale. Non si scappa più.

Champions? Un sogno da tenere vivo… ma neanche un'eresia. Si decide stasera

Ma parlare di Champions non è un'eresia neanche dalle parti di Firenze, come sostiene La Nazione; sicuramente è un atto di fede, come quella partita a Siviglia da cui la Fiorentina è uscita ancora in piedi, ancora in gioco per un'altra finale di Conference. Ma stasera il pensiero è il campionato, ‘sir’ Claudio Ranieri, un ambiente infernale come Roma. Certo, resta il naturale svantaggio dei pochi giorni a disposizione per preparare una gara così importante, mentre i giallorossi sono al pensiero fisso da una settimana. Ma come più volte ribadito da Commisso, è in questo modo che si punta a migliorare.