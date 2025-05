Claudio Ranieri studia la formazione titolare da mandare in campo questo pomeriggio contro la Fiorentina di Palladino, in una sfida dal netto sapore europeo. La Roma dovrebbe proporre un 3-5-2 a specchio con i viola con Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndika sulla linea di difesa, Cristante Kone e Paredes in mezzo al campo con Soulé e Angelino eterni a tutta fascia. Davanti la coppia ormai non più inedita composta da Dovbyk e Shomurodov.

La probabile formazione della Roma (3-5-2): Svilar, Celik, Mancini, Ndika, Soulè, Cristante, Kone, Paredes, Angelino, Dovbyk, Shomurodov.