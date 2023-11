Alla vigilia della gara di Conference League contro il Cukaricki, il calciatore della Fiorentina Josip Brekalo ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Vincenzo Italiano. Ecco le parole dell'esterno croato: “Non sarà la partita dell’andata, perché il Cukaricki era anche in dieci al ‘Franchi’. Rimaniamo comunque ampiamente favoriti e dobbiamo continuare a dimostrarlo. Per noi non è un momento semplicissimo, ma siamo pronti a rifarci”.

E aggiunge, sull'attacco: “Ci sono tante soluzioni, facciamo tanti cross ma dobbiamo intensificare la fase offensiva. Ovviamente serve un miglioramento”.