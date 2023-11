L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Cukaricki: “Non è un allenamento, è una partita importante. All’andata abbiamo approcciato bene e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Adesso abbiamo l’esigenza di ripartire, in primis la squadra ha bisogno della vittoria ma dobbiamo ancora fare punti nel girone di Conference”.

Sul momento: “Le partite che abbiamo perso in campionato si sono sviluppate più o meno nella stessa maniera. Sono mancate le giocate e la qualità che fa la differenza. Dobbiamo migliorare proprio lì. Se non attacchi gli spazi, se non arrivi in anticipo sulla palla, purtroppo rimani indietro. Per il resto abbiamo fatto il nostro, ma forse dobbiamo pensare molto di più a portare a casa il risultati. I ragazzi sanno che la strada è quella giusta, ma sanno anche che serve qualcosa in più da parte di tutti”.

Sulla situazione terzini: “Pierozzi ha avuto un affaticamento e si è dovuto rifermare. Dispiace vedere questo nuovo stop dopo tanto tempo ai box. Adesso è di nuovo a disposizione ma deve indubbiamente migliorare la condizione. Kayode è in fase di guarigione, ma non nelle condizioni per scendere nuovamente in campo. Lo aspettiamo. Intanto c’è Parisi a destra, che si sta adattando egregiamente”.