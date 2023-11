Italiano: "Nonostante le tantissime situazioni offensive, siamo stati imprecisi. Ma sono convinto che basta poco per rialzarci"

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky alla vigilia della sfida di Conference League in Serbia. Ecco le parole del tecnico viola: “Anche se le prestazioni ci sono state, non riusciamo a portare a casa punti. In queste tre partite abbiamo costruito tantissime situazioni e molti tiri verso la porta, ma non siamo stati precisi. Come girava bene nel periodo positivo, sono convinto che basta poco per riprendersi. Adesso proveremo a riscattarci qui in Europa”.

Sugli attaccanti: “Capita di avere un momento difficile. Ma l'importante è non abbattersi e avere sempre fiducia ed entusiasmo. Basta una partita dove gira tutto per il verso giusto per cambiare le sorti di un'annata. Mi auguro che gli altri seguano la scia di Beltran, perché la vera benzina è il gol”.